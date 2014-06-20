На Донбассе уничтожены позиции ВС Украины

Огонь был открыл вблизи населенного пункта Катериновка.

На Донбассе мощным ударом предположительно неизвестного вооружения самопровозглашенной ЛНР уничтожены позиции ВС Украины. Инцидент зафиксирован Киевом около подконтрольного села Катериновка. По информации от "Авиа.про", по военнослужащим была совершена ракетная атака. Комплекс, из которого производились удары, неустановлен.

В связи с повышенной огневой активностью противника и ранением нашего военнослужащего, а также для недопущения жертв среди мирного населения, защитники республики были вынуждены подавить огневые точки противника в районе населенного пункта Катериновка из незапрещенного минскими соглашениями вооружения, пресс-служба Минобороны ЛНР

В ЛНР уточнили, что оветный удар самообороны заявил о готовности военных противостоять действиям ВСУ в регионе конфликта. По мнению специалистов, сейчас обе армии готовы к боевым действиям. В ЛНР предполагают возможное масштабное наступление со стороны Украины. На приграничных участках стороны разместили десятки ПТРК.

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