В них задействованы экипажи 20 боевых кораблей, а также авиация.

На Черноморском флоте начались военные учения. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ России. В мероприятиях принимают участие более 20 боевых кораблей. В списке числятся фрегат Адмирал Эссен", сторожевое судно "Пытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия". Также в учениях заявлены большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Саратов".

В соответствии с планом боевой подготовки сил флота корабельные группировки ЧФ вышли в море пресс-служба Черноморского флота России

Военные рассказали, что будут проведены тренировки по срабатыванию морского боя, по противовоздушной и противодиверсионной обороне, ликвидации морских и береговых целей. Экипажи будут поставлены перед задачей защитить корабли во время стоянки на незащищенной рейде, а также устранить условный пожар и пробоину на судне. К учениям привлечены самолеты и вертолеты Черноморского флота РФ.

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Фото: Piter.tv