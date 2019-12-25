На Бухарестской улице мужчина избил приятеля в пьяной ссоре

Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27 марта в полицию поступил звонок.

Сообщалось, что из дома №66 по ул. Бухарестской в НИИ скорой помощи доставлен мужчина в тяжёлом состоянии.

Полиция установила, что пострадавшего избил приятель, который пришёл к нему в гости. После совместного распития спиртных напитков у них возникла ссора. Тогда подозреваемый избил хозяина квартиры.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в пьяной ссоре на Купчинской порезали двух мужчин.

Фото: Pixabay