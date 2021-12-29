На Белы Куна трое мигрантов избили и ограбили таксиста

В Петербурге в среду вечером, 2 февраля, сотрудники полиции объявили план перехват по поимке злоумышленников во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и области.
Как сообщили оперативники на улице Белы Куна трое мигрантов в результате дорожного конфликта избили таксиста, украли у него телефон и деньги. После этого компания скрылась на автомобиле "Hyundai".
На Салова сотрудники Росгвардии днем задержали злоумышленников и отправили в отдел полиции.
Ранее мы сообщали, что глыба льда обрушилась на 27-летнего прохожего на Бабушкина.
Фото: Piter.tv
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