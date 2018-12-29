На Белградской улице дорожный коллапс: прорыв трубы с кипятком и ДТП с участием скорой остановили движение

Автомобилистов просят выбирать другой маршрут.

Утром 17 января в Петербурге творится настоящий кошмар на дорогах. Весь город стоит в восьмибалльных пробках из-за аварий и ЧП.

Затор сейчас наблюдается на Белградской улице, сразу после поворота с проспекта Славы. Очевидцы сообщают о том, что здесь прорвало трубу с горячей водой. Из-за нулевой видимости автомобилисты вынуждены двигаться максимально медленно.

Ситуацию усугубляет ДТП с участием скорой помощи. Машина медиков столкнулась с иномаркой. Петербуржцы, попавшие в затор из-за двух происшествий, просят остальных водителей быть осторожными и по возможности выбирать другой маршрут.

Ранее мы писали, что поезда на переезде в Кудрово снизили скорость после ДТП с маршруткой.

Фото: Мегаполис

Видео: Piter.TV