Утро четверга в Петербурге началось с восьмибалльных пробок

Несколько районов города оказались парализованы.

Утро четверга в Петербурге сразу не задалось для множества автомобилистов. 17 января несколько районов города парализовали восьмибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Карты".

Причиной огромных заторов на дорогах стало несколько ДТП. Так, две аварии, которые произошли на Стачек и Ленинском проспекте, остановили движение на Ленинском проспекте, проспекте Маршала Казакова, Петербургском шоссе и проспекте Маршала Жукова.

Такая же ситуация в Московском районе. Из-за четырех аварий парализовало Московский проспект, а также улицы Кубинская, Типанова и проспект Юрия Гагарина. На севере города стоят Приморский проспект, почти весь проспект Энгельса, Выборгское шоссе и Коломяжский проспект.

Если заглянуть сейчас (в 10 утра) в "Яндекс. Карты", то можно убедиться, что весь город пестрит красными и желтыми цветами. Довольно сложно отыскать район, в котором не было бы отметки о ДТП. Специалисты пообещали горожанам, что к 11 утра ситуация на дорогах немного стабилизируется, и пробки будут оцениваться в пять баллов.

Ранее мы писали, что поезда на переезде в Кудрово снизили скорость после ДТП с маршруткой.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"