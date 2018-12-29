Поезда на переезде в Кудрово снизили скорость после ДТП с маршруткой

Теперь поезда следуют со скоростью в 10 км/ч.

Около железнодорожного переезда на границе Санкт-петербурга и Ленинградской области в Кудрово машинистам электропоездов указали снижать скорость. Подобные инструкции пришлось внедрять из-за недавней аварии с участием маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Напомним. что ДТП произошло в конце 2018 года. Тогда на участке путей водитель маршрутного такси решил проскочить через переправу, несмотря на предупреждающие сигналы. В результате несколько человек, включая несовершеннолетних, получили травмы.

Чтобы избежать повторения ситуации, машинистов пригородных составов призвали быть внимательнее, а также снизить скорость с 20 до 10 километров в час. Также переезд оборудовали автоматической и звуковой сигнализацией, что предусмотрено требованиями Министерства по транспорту.

Фото и видео: Piter.tv