На "Балтийской" потушили "пожар" и спасли "раненых"

Учения в метрополитене прошли ночью.

Условное возгорание ликвидировали сегодня в поезде на перегоне между станциями "Нарвская" и "Балтийская", передает ГУ МЧС по Петербургу. Учения проходили в ночное время, чтобы не мешать работе транспорта и дать спасателям отточить навыки тушения огня.

По легенде ночных учений, в третьем вагоне поезда произошло возгорание. Большая часть пассажиров выбралась из поезда самостоятельно по указаниям машиниста, а пятерым заложникам едкого дыма потребовалась помощь. Силы прибывших за считанные секунды огнеборцев были брошены сначала на спасение людей, а затем и на ликвидацию условного пожара, источник которого оказался труднодоступным. Спасатели сумели в минимальное время договориться с сотрудниками метрополитена, чтобы те организовали эвакуацию. Всех "пострадавших" спасли и вывели на поверхность, пожар потушили.

Руководители учений отметили, что огнеборцы с миссией справились. Подобные тренировки проводятся регулярно, чтобы петербургские пожарные могли отрабатывать самые сложные задачи.

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Фото: ГУ МЧС по Петербургу