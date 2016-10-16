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На Бали эвакуировали более 35 тысяч человек из-за опасности извержения
Сегодня, 18:50
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mari_dolbish
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На Бали эвакуировали более 35 тысяч человек из-за опасности извержения

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Режим ЧП продлится до 1 октября.

С острова Бали в Индонезии эвакуировали около 35 тыс. человек в связи с возросшей активностью вулкана Агунг.

В стране в настоящее время введен наивысший уровень опасности вулканического извержения, режим ЧП продлится на острове до конца сентября.

Власти Индонезии планируют эвакуировать еще больше людей с Бали. Сообщается, что в центры эвакуации привезли 14 тонн гуманитарной помощи, сообщает агентство Синьхуа.

Активность вулкана возросла еще в середине августа, но позднее она была снижена. Вскоре опасность снова выросла.

Ранее мы писали, что россиян предупредили о возможном извержении вулкана. 

Фото: gopackup.com

Теги: бали , вулкан агунг , вулкан в индонезии , индонезия
Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия

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