На Бали эвакуировали более 35 тысяч человек из-за опасности извержения

Режим ЧП продлится до 1 октября.

С острова Бали в Индонезии эвакуировали около 35 тыс. человек в связи с возросшей активностью вулкана Агунг.

В стране в настоящее время введен наивысший уровень опасности вулканического извержения, режим ЧП продлится на острове до конца сентября.

Власти Индонезии планируют эвакуировать еще больше людей с Бали. Сообщается, что в центры эвакуации привезли 14 тонн гуманитарной помощи, сообщает агентство Синьхуа.

Активность вулкана возросла еще в середине августа, но позднее она была снижена. Вскоре опасность снова выросла.

Ранее мы писали, что россиян предупредили о возможном извержении вулкана.

Фото: gopackup.com