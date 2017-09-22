Тревожные новости с Бали: Туристов из России предупредили о возможном извержении вулкана

На острове активизировался вулкан Агунг.

Сегодня, 22 сентября, из "туристического рая" с острова Бали пришли тревожные новости. Там активизировался вулкан Агунг.

Ситуационно - кризисный центр МИД России сообщил нашим соотечественникам о возможной опасности. По данным ведомства, на острове идет эвакуация местных жителей и туристов из опасных районов. Стоит отметить, что наши соотечественники отдыхают в основном в южных районах острова, где ситуация спокойная. По разным данным на Бали сейчас находится от 100 до 150 российских организованных туристов. На данный момент они в безопасности. Местные жители добровольно перебираются из своих домов в более безопасные места на время угрозы разгула стихии.

Видео: YouTube/Live Channel