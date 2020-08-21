На "Армии — 2020" покажут "военный Zoom"

РТИ представит информационно-аналитическую систему, созданную на основе российских технологий.

На форуме "Армии — 2020" покажут "военный Zoom". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу группы компаний РТИ. Специалисты продемонстрируют систему видеоконференцсвязи, разработанную на основе отечественных технологий.

На презентационном стенде РТИ будут показаны примеры систем, разработанных на российской программно-аппаратной платформе. В частности, они могут работать на процессорах Эльбрус". В компании продукт охарактеризовали как информационно-аналитический комплекс, который занимается анализом и визуальным представлением данных. В системе задействован искусственный интеллект.

Напомним, что "Армия — 2020" состоится с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".

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Видео: YouTube / Минобороны России