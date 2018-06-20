На Аляске 5 мая впервые пройдет "Бессмертный полк"

"Бессмертный полк" – это марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Акция "Бессмертный полк" впервые пройдет в американском штате Аляска в городе Анкоридж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора акции Геннадия Поликахина.

В 2018 году акция прошла в Сиэтле (штат Вашингтон). Акция в Анкоридже состоится 5 мая и в ней примут участие 50 жителей города, которые пройдут с портретами от центральной площади к военному мемориалу. Возможно, к шествию присоединяться два американских ветерана.

"Бессмертный полк" — это марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла в России в 2011 году. В 2018 году в акции приняли участие 80 стран. В России с портретами прошли почти 10,5 млн человек.

Фото: Piter.TV