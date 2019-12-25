К поисково-спасательным операциям привлечена Нацгвардия и Береговая охрана.

На Аляске после оползней шесть человек пропали без вести. Об этом рассказали местные журналисты с американского телеканала CNN. Они объяснили, что в настоящее время спасательные службы ведут поиски в районе боро Хейнс. Непогода уничтожила несколько жилых зданий, десятки местных жителей оказались замурованы. К операции по спасению привлекаются силы Национальной гвардии, полиции и Береговой охраны.

Хейнсу понадобятся ваши молитвы. У нас несколько размытых дорог, селевые потоки, затопленные дома. Команды работали всю ночь, но количество выпадающего дождя мешает им решать все проблемы Дуглас Олеруд, мэр города

Губернатор штата Майк Данливи уточнил, что администрация следит за природным бедствием в Хейнсе. Он добавил, что все имеющиеся ресурсы мобилизованы для оказания помощи жителям юго-востока Аляски и проведения восстановительных работ.

Пентагон перебросил стратегические бомбардировщики B-52H на Ближний Восток.

Фото: Pixabay.com