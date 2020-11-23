Полёт был выполнен для сдерживания агрессии.

Пентагон перебросил стратегические бомбардировщики B-52H на Ближний Восток. Об этом рассказали в Центральном командовании ВС США.

Известно, что данные бомбардировщики прикомандированы к 5-му бомбардировочному крылу на военно-воздушной базе Майно, которая располагается в штате Северная Дакота.

21 ноября выполнили в сжатые сроки дальний полет на Ближний Восток. цитата из сообщения Центрального командования ВС США

Отмечается, что полёт был выполнен для сдерживания агрессии, а также для заверения партнеров и союзников в поддержке со стороны Штатов.

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Видео: YouTube / m171562