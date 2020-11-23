Сенатор-республиканец от Аляски призвала Трампа начать передачу власти

Она заявила, что кампания по оказанию давления на законодателей от штатов для влияния на итоги голосования является беспрецедентной.

Сенатор-республиканец от Аляски Лиза Мурковски призвала Дональда Трампа начать передачу власти. Она раскритиковала действующего президента за попытки оспорить результаты выборов. Заявление Мурковски сделала на своей странице в Twitter.

Пора начать полный и официальный переходный процесс. Лиза Мурковски, сенатор США

По её словам, каждый штат работал над прозрачностью и справедливостью избирательного процесса. Она подчеркнула, что суды, как правило, признают необоснованными претензии Трампа к итогам выборов.

Мурковски отметила, что кампания по оказанию давления на законодателей от штатов для влияния на итоги голосования является беспрецедентной. По мнению сенатора, она и несовместима с демократическими ценностями США.

Ранее СМИ писали, что Байден намерен выдвинуть Блинкена кандидатом в госсекретари США.

Видео: YouTube / senatormurkowski