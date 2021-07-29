На Аляске объявили угрозу цунами из-за землетрясения

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,1.

У побережья Аляски сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,1. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на американский центр по предупреждению о цунами.

Согласно полученным данным, на побережье объявлена угроза цунами. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине более 17 километров и располагался почти в 97 километрах от поселения Чингик.

Изначально Центр сообщал, что магнитуда стихии составляла 7,3.

Ранее ученые обнаружили признаки цунами, возникшего после падения убившего динозавров астероида. Исследователи проанализировали сейсмические изображения центральной части штата Луизианы и выявили на глубине 1,5 тыс. метров отпечатки мегаряби, которые остались после огромной волны.

Видео: Twitter/BreakingIEN, caritoeltit