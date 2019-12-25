Ученые обнаружили признаки цунами, возникшего после падения убившего динозавров астероида

Высота волны могла составлять 1,5 тыс. метров.

Ученые из Университет Луизианы в США обнаружили следы гигантского разрушительного цунами. Волна возникла после падения убившего динозавров астероида. Статья была опубликована в журнале Earth & Planetary Science Letters.

Исследователи проанализировали сейсмические изображения центральной части штата Луизианы и выявили на глубине 1,5 тыс. метров отпечатки мегаряби, которые остались после огромной волны. Они образовали прямую линию к кратеру Чиксулуб на полуострове Юкатан. Так, ее длина составляет 600 метров, а высота порядка 16 метров. И это самая большая рябь, которую нашли ученые.

В результате моделирования выяснилось, что волна могла в высоту составлять 1,5 тыс. метров. А землетрясение в свою очередь должно было быть более 11 баллов по шкале Рихтера. Отмечается, что смертоносное цунами могло продолжаться несколько дней. Губительно это было как для сухопутных животных, так и для морских.

При этом в статье говорится, что основной причиной вымирания динозавров и других видов стали масштабные климатические изменения, вызванные падением астероида.

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