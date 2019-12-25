Поле падения астероида ранние приматы для выживания слезли с деревьев

Им пришлось кардинально сменить образ жизни.

На Землю 66 млн лет назад упал астероид и многие животные вымерли после этого, включая динозавров. Однако ранним приматам выжить удалось, но для этого им пришлось сменить образ жизни – слезть с деревьев. Статья опубликована в журнале Ecology and Evolution.

Отмечается, что до катастрофы ранние приматы и сумчатые жили на деревьях, но после падения астероида образ жизни пришлось менять кардинально. Так, ученые проанализировали несколько компьютерных моделей, описывающих образ жизни древних животных. Большинство из них не жили на деревьях, но предки человека относились к древесным видам.

Предполагается, что астероид уничтожил много леса, поэтому необходимо было адаптироваться к новым условиям.

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