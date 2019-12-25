Предки американских индейцев могли быть родом из Сибири

Российские ученые совместно с коллегами из Испании и США провели исследование и выяснили, что предками коренного населений Америки могли быть выходцы из Сибири. Статья опубликована в журнале PaleoAmerica.
До этого считалось, что коренные американцы произошли от древних жителей Японии, так как они по одной технологии изготавливали оружие, была похода у них и культура.
Однако анализ ДНК зубов показал, что близкими родственниками индейцы и жители Японии быть не могут, но подтвердить их родство с древним населением Сибири можно.
В этой работе мы решили взглянуть на происхождение коренных народов Америки с позиций биоантропологии, и наши результаты опровергают столь популярную теорию
Джон Хоффкер, руководитель исследования
Так, анализ зубов с помощью веб-приложения Rasudas показал, что японское население Дзёмон не имеет общих признаков с индейцами.
Фото: pixabay
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