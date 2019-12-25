Предки американских индейцев могли быть родом из Сибири

До этого считалось, что коренные американцы происходят от древних жителей Японии.

Российские ученые совместно с коллегами из Испании и США провели исследование и выяснили, что предками коренного населений Америки могли быть выходцы из Сибири. Статья опубликована в журнале PaleoAmerica.

До этого считалось, что коренные американцы произошли от древних жителей Японии, так как они по одной технологии изготавливали оружие, была похода у них и культура.

Однако анализ ДНК зубов показал, что близкими родственниками индейцы и жители Японии быть не могут, но подтвердить их родство с древним населением Сибири можно.

В этой работе мы решили взглянуть на происхождение коренных народов Америки с позиций биоантропологии, и наши результаты опровергают столь популярную теорию Джон Хоффкер, руководитель исследования

Так, анализ зубов с помощью веб-приложения Rasudas показал, что японское население Дзёмон не имеет общих признаков с индейцами.

Фото: pixabay