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После столкновения с астероидом Землю окутала тьма
Сегодня, 14:22
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После столкновения с астероидом Землю окутала тьма

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Астероид уничтожил и динозавров, живших тогда на Земле.

Ученые провели исследование и выяснили, что после столкновения с астероидом, который уничтожил динозавров 66 млн лет назад, небо заполнила сажа от бушующих лесных пожаров. В результате солнце было заблокировано. Это в том числе способствовало вымиранию живых организмов на планете. Статья опубликована в журнале LiveScience.

Кроме того, столкновение с астероидом привело к изменениям в окружающей среде. Так, поверхность Земли заполнили плотные облака пепла, которые попали в атмосферу и распространились по планете. Предполагается, что тьма тогда окутала Землю примерно на два года.

Ранее мы писали, что в Петербурге появился карманный определитель водоплавающих птиц. 

Фото: pixabay 

Теги: вымирание динозавров, столкновение астероида с землей
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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