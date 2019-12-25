В Петербурге появился карманный определитель водоплавающих птиц

Читатели научатся распознавать 18 видов птиц, среди которых речные и нырковые утки, крохали, лебеди, гуси и казарки.

В пятницу, 24 декабря, в пресс-службе комитета по по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности сообщили, что в городе создали карманный определитель "Водоплавающие птицы Санкт-Петербурга".

Отмечается, что Финский залив и Невская губа, многочисленные реки, озёра и пруды привлекают в город много разных водоплавающих птиц, а с помощью определителя горожане научатся распознавать 18 видов птиц, среди которых речные и нырковые утки, крохали, лебеди, гуси и казарки.

Так, например, гусеобразные хорошо подходят для начинающих любителей наблюдать за птицами.

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Фото: скриншот с сайте ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга"