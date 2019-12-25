Геофизик рассказал о последствиях падения астероида, убившего динозавров

Исследователи воссоздали хронологию процессов, которые происходили после падения метеорита.

Исследователь Шон Гулик из Техасского университета проанализировал последствия падения астероида, который врезался в Землю 65 млн лет назад и убил всех динозавров. Об этом сообщает Live Science.

Ученым удалось воссоздать процессы, которые происходили после катастрофы. Шон Гулик отметил, что астероид ударил по земному шару приблизительно в 60 градусах над горизонтом. В исследовании говорится, что при ударе метеорита испарились эвапоритовые породы, которые выбросили в атмосферу свыше 300 гигатонн серных аэрозолей и примерно 400 гигатонн углекислого газа.

В результате образования саван около всей Земли наступило затяжное похолодание.

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