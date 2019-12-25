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Геофизик рассказал о последствиях падения астероида, убившего динозавров
Сегодня, 10:32
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Геофизик рассказал о последствиях падения астероида, убившего динозавров

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Исследователи воссоздали хронологию процессов, которые происходили после падения метеорита.

Исследователь Шон Гулик из Техасского университета проанализировал последствия падения астероида, который врезался в Землю 65 млн лет назад и убил всех динозавров. Об этом сообщает Live Science.

Ученым удалось воссоздать процессы, которые происходили после катастрофы. Шон Гулик отметил, что астероид ударил по земному шару приблизительно в 60 градусах над горизонтом. В исследовании говорится, что при ударе метеорита испарились эвапоритовые породы, которые выбросили в атмосферу свыше 300 гигатонн серных аэрозолей и примерно 400 гигатонн углекислого газа.

В результате образования саван около всей Земли наступило затяжное похолодание.

Ранее мы писали, что ученые определили признаки внешности, по которым можно определить лжеца. 

Фото: pixabay 

Теги: вымирание динозавров, последствия падения астероида
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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