Ученые определили признаки внешности, по которым можно определить лжеца

В эксперименте участвовали 170 студентов из Испании.

Международная группа исследователей во главе с сотрудниками из Королевского колледжа Лондона установила признаки внешности, которые помогают определить лжеца. Статья опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

В рамках исследования ученые пытались выявить признаки лжецов в деловой области. В эксперименте приняли участие 170 студентов из Испании. Так, участники эксперимента поделились на пары и говорили о деньгах. Во время тестов один из добровольцев мог обмануть партнера об объеме денежных средств или озвучить правду, но при этом лишиться сбережений.

Таким образом ученым удалось определить три признака по внешности мужчин, по которым можно распознать ложь. Выяснилось, что чащ врут мужчины с широким лицом и мужественными данными. Еще один признак – у лжецов чаще безымянные пальцы короче указательных.

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