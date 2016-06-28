Вышел трейлер драмы "Хороший лжец" с Хелен Миррен и Иэн Маккелленом

Премьера картины запланирована на 14 ноября 2019.

В сети появился первый трейлер драматического фильма "Хороший лжец" с Хелен Миррен и Иэн Маккелленом в главных ролях. Ролик был опубликован в официальном ютуб-канале Warner Bros Russia.

Сюжет рассказывает историю профессионального мошенника Роя Кортни, который знакомится в Интернете с богатой вдовой Бетти Маклиш. Мужчина очаровывает женщину и получает доступ ко всем ее богатствам, однако в определенный момент понимает, что она ему небезразлична.

Режиссером картины выступил обладатель премии "Оскар" Билл Кондон. Помимо пожилых звезд Голливуда в фильме сыграли Рассел Тови, Марк Льюис Джонс, Джим Картер, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Селин Бакенс. Премьера картины запланирована на 14 ноября 2019.

Видео: Ютуб/ WBRussia