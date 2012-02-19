Знаменитая британская актриса Хелен Миррен получит почетного "Золотого медведя" на международном Берлинском кинофестивале. Об этом сообщили организаторы.
Хелен Миррен получит премию за вклад в развитие мирового кинематографа. Награждение состоится 27 февраля 2020 года.
Актриса, в частности, известна по роли Цезонии в фильме "Калигула". За роль Елизаветы II в фильме "Королева" была удостоена "Оскара" в 2007 году, а также приза Венецианского кинофестиваля.
Берлинский кинофестиваль (Берлинале) является крупнейшим культурным событием и превращает Берлин в столицу кинематографа на две недели в феврале. Также Берлинале славится тем, что на нем раскрываются новые таланты. Например, в Berlinale Talent Campus ежегодно принимают участие студенты со всего мира. От России кампус посещают несколько человек.
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