Хелен Миррен сыграет Голду Меир в байопике "Голда"

В России фильм будет показываться с 7 сентября.

На YouTube-канале Bleecker Street опубликован трейлер (18+) фильма "Голда. Судный день" (Golda). Главная роль отдана американской актрисе Хелен Миррен. Она предстанет перед зрителями в роли первой женщины, которая получила в Израиле должность премьер-министра - Голды Меир. История проекта будет сосредоточена на событиях 1973 года, когда в мире разворачивалась "Война Судного дня", оказавшая значительное влияние на еврейское общество и политику государства. В течение 19 дней конфликта главе местного правительства предстояло принять множество важнейших решений. Режиссером картины назначен Гай Наттив. В актерском составе заявлены Зед Джозеф, Клодетт Уильямс, Генри Гудман, Оливия Броуди, Эмма Дейвис. Официальная премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале 20 февраля, а в России лента выйдет на экраны с 7 сентября.

Apple TV+ показал трейлер мультсериала "Странная планета" от создателей "Рика и Морти".

Фото и видео: YouTube / Bleecker Street