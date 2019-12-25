Динозавры начали вымирать еще до падения астероида на Землю

Теперь ученые считают, что численность динозавров начала сокращаться за 10 млн лет до падения астероида.

Ученые из Университета Монпелье (Франция), Бристольского университета (Британия) и Университета Альберты (Канада) провели исследование и выяснили, что численность динозавров начала сокращаться за 10 млн лет до падения огромного астероида на Землю. Принято считать, что причиной их вымирания стал именно астероид, который спровоцировал катастрофу планетарного масштаба примерно 66 млн лет назад. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Однако новое исследование показывает, что еще до падения астероида динозавры столкнулись с климатическими изменениями. Данная проблема, считают ученые, стала причиной сокращения биоразнообразия. Дело в том, что динозавры плохо адаптировались к похолоданию. Оно происходило между 145.5 и 65.5 млн лет назад. В тот период глобальная температура на Земле снизилась примерно на 7-8 градусов.

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