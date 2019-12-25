За год спрос на частных педагогов в Петербурге вырос на 63%

В топ самых востребованных вакансий попал директор младшей школы.

За год вакансий в сфере коммерческого образования в Петербурге стало на 63% больше. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

В тройку самых востребованных вакансий попал директор младшей школы, которому предлагают 95-115 тысяч рублей на руки после уплаты налогов. Также популярностью пользуется профориентолог. Специалисту готовы платить от 90 тысяч рублей на руки. Замыкает топ-3 старший преподаватель кафедры английского языка в частной школе для талантливых детей. Он может получать от 70 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что в этом августе вакансий в Петербурге было на 59% больше, чем в прошлом, и на 14% больше, чем в позапрошлом.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства.

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