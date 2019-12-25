Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства

В их числе токарь-карусельщик и начальник производства по переработке вторсырья.

Аналитики сервиса "Работа.ру" назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования.

Например, на одном из петербургских заводов токарю-карусельщику предлагают от 105 тысяч рублей в месяц. Соискатель на эту должность должен иметь среднее профессиональное образование, опыт работы по специальности и квалификацию не ниже 4 разряда.

Одну из самых больших зарплат предлагают начальнику производства по переработке вторсырья в Москве. Специалисту готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. У него должен быть опыт работы по профессии, технический склад ума и базовые знания химии.

Аналогичную зарплату предлагают сварщику на полуавтомате в Екатеринбурге. Чтобы получить эту работу, необходимо иметь среднее профессиональное образование и опыт на производстве.

Также в списке оказались такие вакансии, как рыбообработчик, технолог пищевого производства, начальник производственного цеха и конструктор на машиностроительном предприятии.

Ранее мы писали, что только 14% петербуржцев с высшим образованием работают по специальности.

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