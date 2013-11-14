Только 14% петербуржцев с высшим образованием работают по специальности

Еще 16% работают по смежной специальности.

Только 14% петербуржцев, имеющих высшее образование, работают по специальности. К таким выводам пришли специалисты сервиса "HeadHunter Северо-Запад".

Самая высокая доля трудоустроенных по профессии среди юристов (59%), медработников (53%), ученых (35%) и бухгалтеров (34%). Чаще других из профессии сразу после обучения уходят представители сферы продаж (42%), административный персонал и банковские служащие (по 36%).

Половина опрошенных призналась, что пыталась работать по специальности, но перестала. Респондентов не устроила маленькая зарплата, смутные карьерные перспективы и плохие условия труда. Еще 16% опрошенных работают по смежной специальности.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в Петербурге.

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