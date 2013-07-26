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На 59% снизились продажи жилья в петербургских новостройках
Сегодня, 19:14
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На 59% снизились продажи жилья в петербургских новостройках

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Тройку антилидеров возглавляет Волгоград, где показатель упал на 99%.

В апреле продажи в новостройках Петербурга понизились на 59%. Об этом сообщают "Известия" в понедельник, 23 мая, со ссылкой на систему мониторинга bnMap.pro.

Так, тройку антилидеров возглавляет Волгоград, где показатель упал на 99%. На втором месте расположилась Казань – 98% и Курган – 97%. В Свердловской области и ХМАО – 92, в Новосибирске – 90%. 

В столицах показатель понизился на 46% в Москве и 59% в Петербурге. Сообщается, что на сокращение продаж повлияли экономический кризис и инвесторы, которые перестали вкладываться в недвижимость из-за роста ставок по депозитам. На спросе также сказался рост ипотечных ставок. 

Ранее Мишустин рассказал о возможности для снижения ставки по ипотеке. Глава кабмина рассказал о сохранении ставки по льготной ипотеке.

Фото: piter.tv
 

Теги: жилье, новостройки, падение, показатели, спрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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