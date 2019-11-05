На 45% упали продажи вторичного жилья в Петербурге

Резкий спад продаж объясняется высокими банковскими ставками, из-за которых многие покупатели отказались от ипотеки.

По сравнению с прошлым годом продажи вторичного жилья в Петербурге упали на 45%. Об этом в понедельник, 30 мая, свидетельствуют данные "Циан.Аналитики", которые сделали по запросу "Ведомостей".

В апреле этого года заключили 7,2 тыс. сделок купли-продажи, что на 35% меньше по сравнению с мартом 2022 года, и на 45% ниже, чем в апреле 2021 года. Как рассказал руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов, резкий спад продаж объясняется высокими банковскими ставками, из-за которых многие покупатели отказались от ипотеки.

Сокращение уровня продаж сказалось и на ценах. Так, к середине мая средняя стоимость за один квадратный метр вторичного жилья в Петербурге составила 184 тыс. рублей, это на 2% ниже, чем в прошлом месяце. Отмечается, что трёхкомнатные квартиры подешевели на 5% за месяц, до 178 тыс. рублей.

Добавим, что на рынке первичной недвижимости сложилась подобная ситуация. В прошлом месяце в городе заключили 5,8 тыс. договоров долевого участия на покупку жилья, что на 12% меньше марта этого года, и на 15% меньше по сравнению в апрелем 2021 года. На это повлияли изменение ставок ипотечного кредитования и нежелание покупателей приобретать квартиры без отделки из-за резкого повышения цен на стройматериалы.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы избавляются от квартир, купленных в инвестиционных целях. Квартиры продают массово, однако на них почти нет спроса.

Фото: Piter.tv

