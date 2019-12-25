Петербуржцы избавляются от квартир, купленных в инвестиционных целях

Петербуржцы начали массово продавать квартиру по переуступке, пишет "РБК Петербург".
Согласно данным центра новостроек федеральной компании "Этажи" с начала этого года объем предложений вырос на 5-10%. Однако покупать такие квартиры пока не спешат.
Петербуржцы, скупавшие недвижимость в инвестиционных целях, массово распродают их. Не рассчитывая на рост стоимости "квадрата", они пытаются зафиксировать прибыль. Эксперты отмечают, что ажиотажного спроса нет из-за интереса к готовому к заселению жилью.
Продавцы вынуждены снижать цены, нередко такие квартиры продают на 20% дешевле, чем от застройщика.
Фото: Pexels
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