Петербуржцы избавляются от квартир, купленных в инвестиционных целях

Квартиры продают массово, однако на них почти нет спроса.

Петербуржцы начали массово продавать квартиру по переуступке, пишет "РБК Петербург".

Согласно данным центра новостроек федеральной компании "Этажи" с начала этого года объем предложений вырос на 5-10%. Однако покупать такие квартиры пока не спешат.

Петербуржцы, скупавшие недвижимость в инвестиционных целях, массово распродают их. Не рассчитывая на рост стоимости "квадрата", они пытаются зафиксировать прибыль. Эксперты отмечают, что ажиотажного спроса нет из-за интереса к готовому к заселению жилью.

Продавцы вынуждены снижать цены, нередко такие квартиры продают на 20% дешевле, чем от застройщика.

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