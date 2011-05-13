На 20% увеличили количество коек для детей с ковидом в Петербурге

В городе коечный фонд для юных петербуржцев насчитывает 358 мест, из них 22% свободно.

Еще 62 койки развернули в Детской городской клинической больнице № 5 имени Филатова в Петербурге. Об этом 14 сентября рассказали в городском комздраве.

В городе коечный фонд для юных петербуржцев насчитывает 358 мест, из них 22% свободно.

За минувший вторник в Петербурге 3 623 человека заразились ковидом, из них 243 госпитализировали. Свободный коечный фонд составляет 465 мест.

Напомним, что за ужесточение коронавирусных ограничений выступает каждый шестой петербуржец. Лидерами опроса оказались жители Москвы и Воронежа, где в поддержку ограничений выступили по 22 % горожан.

Ранее директор петербургского НИИ гриппа напомнил сроки ревакцинации от коронавируса. По словам инфекциониста, защита со временем снижается, поэтому у граждан, которые болели давно, есть потребность в ревакцинации.

Фото: Piter.tv