За ужесточение коронавирусных ограничений выступает каждый шестой петербуржец

В большей степени усиление мер по борьбе с болезнью поддерживают в Москве и Воронеже.

Стало известно, сколько граждан в крупных городах РФ выступают за ужесточение COVID-ограничений. Как выяснилось, в Петербурге такой позиции придерживается 16% населения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

Лидерами опроса оказались жители Москвы и Воронежа, где в поддержку ограничений выступили по 22 % горожан. В Перми число желающих ужесточить текущие меры составило 20 %, в Омске — 18 %, а в Самаре и Екатеринбурге — по 17 %.

Отметим, что ежедневно число заболевших коронавирусом в городе превышает 3 тыс. человек. Так, за минувшую пятницу в Петербурге коронавирус нашли у 3,4 тыс. жителей.

Фото: Piter.TV