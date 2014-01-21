  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За минувшие сутки в Петербурге коронавирус нашли у 3,4 тыс. жителей
Сегодня, 11:55
148
mapero Добавить в Яндекс.Новости

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус нашли у 3,4 тыс. жителей

0 0

Победить недуг смогли более 2,9 тыс. горожан.

За последние сутки в Петербурге COVID-19 выявили у 3,4 тыс. жителей. Об этом сообщили сегодня, 10 сентября, в оперативном штабе. 

Победить недуг смогли более 2,9 тыс. горожан. В ковидные стационары доставили 220 зараженных, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Ушли из жизни 14 пациентов. 

В России за день коронавирус диагностировали у 53,4 тыс. жителей. Справку о выздоровлении получили 46 тыс. пациентов. В больницы доставили 3,9 тыс. человек. Скончались еще 97 больных. 

Ранее на Piter.tv: клинический психолог рассказала о том, как COVID-19 влияет на психику.

Фото: Piter.tv

Теги: 122, здоровье, ковидная статистика, медицина, оперативный штаб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии