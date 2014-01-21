За минувшие сутки в Петербурге коронавирус нашли у 3,4 тыс. жителей

Победить недуг смогли более 2,9 тыс. горожан.

За последние сутки в Петербурге COVID-19 выявили у 3,4 тыс. жителей. Об этом сообщили сегодня, 10 сентября, в оперативном штабе.

Победить недуг смогли более 2,9 тыс. горожан. В ковидные стационары доставили 220 зараженных, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Ушли из жизни 14 пациентов.

В России за день коронавирус диагностировали у 53,4 тыс. жителей. Справку о выздоровлении получили 46 тыс. пациентов. В больницы доставили 3,9 тыс. человек. Скончались еще 97 больных.

Ранее на Piter.tv: клинический психолог рассказала о том, как COVID-19 влияет на психику.

Фото: Piter.tv