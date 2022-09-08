Клинический психолог рассказала о том, как COVID-19 влияет на психику

В первую волну она сама заболела коронавирусом, но продолжала поддерживать коллег.

Клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн Юлия Мохова рассказала "Петербургскому дневнику" о влиянии коронавируса на психику человека. Специалист 2 года проработала в "красной зоне" в "Ленэкспо".

Юлия Мохова рассказала, что коронавирус сильно ударил не только по физическому, но и ментальному здоровью людей. В самую первую волну было тяжело от того, что болезнь была не изучена, были панические настроения в том числе среди медиков. Страх смерти присутствует у каждого человека.

В отделении полагается врачебный обход. И вот мы лежим и наблюдаем, что с каждым обходом – минус сотрудник. Каждый день. Конечно, все это способствовало усилению если не панических, то тревожных настроений. Мы создали свой внутримедицинский чат болеющих. На третьи сутки я поняла, что мои коллеги пишут только о том, что очень плохо, что, ребята, мы не выберемся. поделилась клинический психолог.

Она тоже оказалась среди заболевших, а позже начала работать в инфекционном госпитале в "Ленэкспо". По словам Моховой, приходилось бороться с информационной войной, постоянно приходилось вести беседы с теми, кто не верит в коронавирус и доверяет теории заговора.

Кроме того, на психику влияет и само инфекционное заболевание.

Постковидные состояния – прямое продолжение инфекции. До сих пор психологи видят депрессии, сниженное настроение, панические атаки. Вирус попадает в организм, поражает органы, но не останавливается – он попадает в мозг, в разные его зоны. Где большая концентрация вируса – та область и страдает. Если он, условно говоря, оказывается в той зоне, которая контролирует эмоции, то человек может быть плаксивым, раздражительным, дурашливым. Если память – то трудно вспомнить самые простые вещи. Юлия Мохова.

На данный момент волна идет на спад. В стационарах продолжают возвращать койки к плановому приему пациентов.

Фото: Piter.tv