Директор петербургского НИИ гриппа напомнил сроки ревакцинации от коронавируса

По словам инфекциониста, защита со временем снижается, поэтому у граждан, которые болели давно, есть потребность в ревакцинации.

Сегодня многие россияне пренебрегают ревакцинацией против COVID-19. Некоторые считают, что коронавирус перестал быть опасным. Нужно ли продолжать делать прививки, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, врач-инфекционист Дмитрий Лиознов.

COVID не перестал быть опасным, он протекает более легко, но прежде всего у тех, кто уже имеет иммунитет. <...> Те, кто не иммунный, кто еще не ревакцинировался, не переболел, то тот же "омикрон" вызывает такую же тяжелую инфекцию. Дмитрий Лиознов

По словам инфекциониста, защита со временем снижается, поэтому у граждан, которые болели давно, есть потребность в ревакцинации. Повторную прививку лучше делать через полгода после заболевания.

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Фото: Piter.tv