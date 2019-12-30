Россиян интересовали данные о Джо Байдене.

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию. Журналисты утверждают, что связанные с Россией хакеры атаковали организацию Burisma. Киберпреступников интересовали потенциально компрометирующие сведения о Джозефе Байдене и его сыне Хантере. Об этом говорится в электронной версии издания.

С ноября 2019 года хакеры организовали серию фишинговых атак, чтобы получить доступ к логинам и паролям. Они надеялись проникнуть в сеть холдинга Burisma Holdings, включающую компанию Area 1. СМИ считает, что за атаками стоят представители из РФ, связанные с ГРУ и группировкой Fancy Bear. Хакеров также знают по причастности к кибергруппировкам Sofacy и APT28. Мошенникам удалось получить данные сервера компании.

Ранее Piter.tv писал о том, что США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским.