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NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

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Россиян интересовали данные о Джо Байдене.

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию. Журналисты утверждают, что связанные с Россией хакеры атаковали организацию Burisma. Киберпреступников интересовали потенциально компрометирующие сведения о Джозефе Байдене и его сыне Хантере. Об этом говорится в электронной версии издания. 

С ноября 2019 года хакеры организовали серию фишинговых атак, чтобы получить доступ к логинам и паролям. Они надеялись проникнуть в сеть холдинга Burisma Holdings, включающую компанию Area 1. СМИ считает, что за атаками стоят представители из РФ, связанные с ГРУ и группировкой Fancy Bear. Хакеров также знают по причастности к кибергруппировкам Sofacy и APT28. Мошенникам удалось получить данные сервера компании.

Ранее Piter.tv писал о том, что США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским.

Теги: burisma, new york times, джо байден, кибератака, хакеры
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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