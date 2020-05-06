NYT: трудности с поиском нового премьера могут привести к отставке Макрона

Американцы раскрыли варианты развития политической ситуации во Франции.

Французскому президенту Эмманюэлю Макрону после отставки национального правительства при премьер-министре Франсуа Байру будет крайне сложно найти человека на должность нового главы кабинета министров, способного пройти одобрение у местного парламента. Соответствующее заявление сделали американские журналисты из издания The New York Times. Авторы публикации уточнили, что одним из дальнейших вариантов развития политических событий в Париже может быть отставка главы государства. Газета заметила, что приход любого правительства никак не изменит сложный политический расклад в законодательном органе страны, чья работа, по сути, на текущий момент парализована тем, что в нем сильно представлены три блока: левые партии, правоцентристская коалиция и ультраправые.

С юридической точки зрения Макрон может назначить кого угодно, но с политической точки зрения Макрону необходимо выбрать кого-то, кто сможет оказаться приемлемым кандидатом для 577 законодателей Национальной ассамблеи хотя бы на такой срок, чтобы успеть принять бюджет на 2026 год статья из NYT

Иностранные журналисты из The New York Times напомнили своей аудитории, что у Эмманюэля Макрона, которому, согласно опросам французского издания Le Figaro, доверяют лишь 15 процентов населения страны, сейчас есть несколько вариантов. Назначение досрочных парламентских выборов газета считает пока что маловероятным. Это вязано с тем, что президентская центристская коалиция лишится мест в парламенте, чем еще больше укрепит позиции политических оппонентов. Радикальным вариантом стала бы отставка Эмманюэля Макрона, что привело бы европейское государство к досрочным выборам главы государства. Такой сцкнарий во Франции реализовывался однажды. Речь идет о ситуации, когда Шарль де Голль отказался от власти в 1969 году после провала на референдуме.

В ЕС раскрыли, что значит отставка правительства Франции.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron