NYT: cемь человек стали жертвами ливневых паводков в Северной Каролине

Еще двое американцев числятся пропавшими без вести.

По данным американской газеты The New York Times семеро человек стали жертвами ливневых паводков в штате Северная Каролина. Об этом журналисты написали со ссылкой на местных властей. Известно, что гибель местного населения зафиксирована на 12 ноября. К настоящему времени еще двое американцев числятся пропавшими без вести.

Напомним, что больше всего от стихии пострадали жители округа Алегзандер. Еще в нескольких округах властям штата пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

СМИ: сильные ливни прошли на острове Крит.

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