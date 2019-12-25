NYT: Германия рассматривает возможность отправки части войск в Польшу

Германия рассматривает возможность отправки части немецких войск на польскую территорию Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The New York Times. По данным СМИ, речь идет о тех специалистах, которые занимаются подготовкой личного состава Вооруженных сил Украины. В статье говорится о том, что для реализации подобной отправки сил Берлина для начала потребуется провести переговоры по теме в рамках Североатлантического военного альянса. Власти ФРГ также должны получить мандат от местного парламента.
Германия рассматривает возможность перемещение некоторых своих военных, которые тренируют украинцев, в Польше.
публикация The New York Times
Напомним, что в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных государственных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российское руководство не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил НАТО в европейском регионе. В МИД РФ заявляли, что наша страна остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе.
