Иностранные журналисты узнали о стремлении Берлина переместить в Европе инструкторов, которые занимаются обучением ВСУ.

Германия рассматривает возможность отправки части немецких войск на польскую территорию Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The New York Times. По данным СМИ, речь идет о тех специалистах, которые занимаются подготовкой личного состава Вооруженных сил Украины. В статье говорится о том, что для реализации подобной отправки сил Берлина для начала потребуется провести переговоры по теме в рамках Североатлантического военного альянса. Власти ФРГ также должны получить мандат от местного парламента.

Германия рассматривает возможность перемещение некоторых своих военных, которые тренируют украинцев, в Польше. публикация The New York Times

Напомним, что в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных государственных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российское руководство не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил НАТО в европейском регионе. В МИД РФ заявляли, что наша страна остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе.

