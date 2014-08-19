NYT: отношение к Путину на мировой арене становится более теплым

Американские СМИ оценили саммит ШОС в Китае при участии мировых лидеров.

Отношение к российскому президенту Владимиру Путину на геополитической арене становится все более теплым. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The New York Times. По данным СМИ, на состоявшемся в Китае саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) политические лидеры стран-участниц проявили готовность к активному взаимодействию с Кремлем. В статье авторы заметили, что Владимир Путин держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также смеялся вместе с китайским лидером Си Цзиньпином. Главы Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама провели с лидером России частные встречи, которые "продолжались после полуночи".

Представители The New York Times считают, что ключевым фактором стали действия американского президента-республиканца Дональда Трампа, который, по их словам, помог прекратить изоляцию Владимира Путина, как пригласив его на территорию США впервые за десятилетие, продолжая при этом конфликтовать с лидерами Бразилии, Индии и Южной Африки. Журналисты полагают, что именно это и подталкивает их к сближению с Владимиром Путиным. В публикации говорится о том, что отношения Трампа с Моди ухудшились после того, как власти из Нью-Дели отказались признать заслуги Белого дома в урегулировании военного конфликта между Индией и Пакистаном. В ответ Трамп ввел против страны тарифы и раскритиковал Нью-Дели за покупку российской нефти.

...проведя 50 минут в беседе в частном лимузине Путина и тепло обнимая российского лидера публично, Моди демонстрировал, что у Индии есть альтернативные варианты. статья в NYT

Фото: pxhere.com