В Финляндии назвали саммит на Аляске огромной победой Путина

The New York Times прокомментировал влияние саммита "Россия-США" для мировой общественности.

Проведение российско-американского саммита на территории Аляски - это уже огромная победа для Владимира Путина, вне зависимости от результатов официальной встречи лидера Кремля с коллегой из Белого дома Дональдом Трампом. Соответствующее заявление сделал в интервью для местного издания The New York Times старший научный сотрудник Финского института международных отношений Рыгор Нижникау.

Это огромная победа Путина, независимо от результата саммита. Рыгор Нижникау, эксперт

Авторы публикации говорят о важности мероприятия. Они уточнили, что речь пойдет о чем-то большем, чем просто фотосессия политических лидеров. Иностранное издание отмечает, что проведение саммита "Россия-США", от участия в котором были отстранены украинские представители"посеяло раздор" среди стран-членов Североатлантического военного альянса.

Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент-республиканец из США Дональд Трамп встретятся друг с другом в Анкоридже 15 августа. Как заявил в четверг, 14 августа, помощник главы нашего государства Юрий Ушаков, встреча политиков начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 по московскому времени По его словам, стороны сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем будут беседовать с участием делегаций.

NYT: в Киеве боятся, что США на саммите с РФ проигнорируют позицию Украины.

