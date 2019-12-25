Вашингтон не дал прямого ответа Киеву относительно территориальных уступок.

Власти из Вашингтона внимательно выслушали Украину и европейских политиков в их общей позиции по вопросу окончания боевых действий в региональном конфликте с Москвой, однако киевскому режиму до сих пор неясно, что на самом деле американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе предложит Москве на российско-американском саммите 15 августа, который состоится на территории Аляски. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания The New York Times. Ав торы материала указали своей аудитории, что в рамках проведенных рабочих контактов между Владимиром Зеленским, лидером Белого дома и ряда европейских политических элит, президент США не давал конкретных ответов на вопросы, которые касались возможных территориальных уступок со стороны Украины. Аналогичной придерживался и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф в разговорах с партнерами в регионе.

В СМИ упомянули, что говоря о невозможности территориальных уступок, Владимир Зеленский играет на внутреннюю публику, потому что в реальности он боится еще больше спровоцировать недовольство населения страны. Журналисты добавили, что на деле глава государства признает, что Киеву придется попрощаться с землями, которые он когда-то считал своими.

Фото: pxhere.com