Марк Эпископос оценил ядерный арсенал РФ.

NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО. Военный эксперт Марк Эпископос в статье заявил о том, что Москва обладает значительным арсеналом тактического ядерного вооружения. Этот запас специалист считает наибольшим в мире. Автор материала оценил модернизацию сил и техники. По версии автора, сейчас РФ располагает от 3 до 6 единиц боеголовок, доставшихся в качестве наследия от Советского Союза, а также современных разработок.

Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время — это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против НАТО. Марк Эпископос, эксперт

Аналитик напомнил, что большая часть такого вооружения входит в состав Военно-морского флота. В качестве примера он назвал боеголовки на подводных лодках проекта 885М "Ясень-М", борту фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Специалист полагает, что тактическое ядерное оружие необходимо России не для проведения наступательных операций, а для защиты от внешнего противника. По версии Эпископоса, Москва выгоднее хранить такие запасы, чем принимать участие в гонке других вооружений с НАТО.

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