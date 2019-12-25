Американское издание National Interest оценило вероятность войны между РФ и Украиной

Автор статьи считает, что ни той ни другой стороне невыгодно нанести первый удар.

Журналист издания National Interest Марк Эпископос объяснил, почему России и Украине невыгодно наносить удар первыми в случае начала войны в Донбассе. Об этом сообщает "РИА Новости".

По мнению обозревателя, Россия не станет наносить удар первой, так как это наступление нарушило бы Минские соглашения и повлекло за собой введение новых санкций со стороны мирового сообщества. Эпископос считает, что Россия разместила свои военные силы на границе с Украиной, чтобы показать готовность контрнаступления при атаке ВСУ на Донбасс.

Автор статьи также считает, что если Украина захочет разрешить конфликт на юго-востоке страны силовыми методами, то она моет лишиться поддержки США и Европы. По мнению автора, именно такие ошибки совершили власти Тбилиси в 2008 году.

Ранее Песков назвал возможную гражданскую войну на Украине опасной для России.

Фото: pixabay.com