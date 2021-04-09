Janes рассказал о крупнейшей переброске российского вооружения и сил с 2015 года.

Аналитики сообщили о движении "Искандеров" к границе с Украиной. Такое заявление сделал аналитик агентства Janes Томас Баллок. Специалист сообщил, что по меньшей мере военные стягивают к государственным границам 14 подразделений, БМП, системы залпового огня "Ураган" и несколько ракетных комплексов. В передислокации сил принимают участие представители Центрального военного округа.

Janes заявляет, что в южном направлении от Воронежа создан полигон, имеющий полевой госпиталь, комплексы дальней связи. Аналогичное наращивание вооружений и человеческих сил эксперты фиксируют на территории Краснодарского края. Там также замечены боевые машины пехоты и минометы "Тюльпан". В операции по дислокации войск принимают участие представители Южного военного округа. Эксперты не видят признаков наступательного характера развертывания вооружения. Однако операцию по перемещению войск они называли крупнейшей, начиная с 2015 года.

Однако это может измениться, если Россия продолжит переброску войск к украинской границе. Janes обнаружило передвижение армейских систем ПВО в Воронежскую область, которое ранее не наблюдалось. сообщение агентства Janes

Напомним, что агентство Janes занимается аналитикой открытых данных в оборонном секторе. Эксперты полагают, что "Искандеры" прибыли в Воронежскую область, которая граничит с Украиной. Предположительно, ракетные комплексы относятся к 119-ой бригаде, которая дислоцирована в Свердловской области.

Кремль не смог ответить по поводу обломков "Искандера" в Карабахе.

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