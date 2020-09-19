Песков назвал возможную гражданскую войну на Украине опасной для России

По этой причине Москва принимает все необходимые меры безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Киев может перейти к силовому решению проблем на юго-востоке страны. Также он считает, что возможная гражданская война на Украине будет угрожать России, поэтому Москва принимает необходимые меры безопасности. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1"

Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война <…> Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что перемещения российских войск в пределах государства не должны волновать другие страны.

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