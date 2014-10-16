NI: Россия имеет преимущество перед Западом в борьбе за Украину

Эксперт полагает, что несколько лет назад правительство Киева имело возможность пойти по пути мультикультурной или монокультурной Украины.

Профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро написал статью для The National Interest. В ней он заявил, что Россия имеет преимущество перед Западом в борьбе за Украину.

В своей публикации Петро уточнил, что Россия сохраняет подавляющее культурное влияние на Украине. Это связано с многовековой общей историей, языком и религией. При этом украинские власти допустили ошибку еще семь лет назад, когда на юго-востоке Украины разгорелся конфликт. Речь идет о политическом курсе, который по мнению Петро, стал ошибочным. Киев решил "разорвать все отношения" с Россией.

Автор статьи ожидает, что Донбасс окажет сопротивление украинским властям. Он надеется, что так будет "пока правительство в Киеве не предоставит им значительную автономию или независимость". По прогнозу Петро, у русскоязычных граждан и Малоросской Украины будет три варианта: ассимиляция, эмиграция или жизнь на монокультурной Украине в качестве недовольного меньшинства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России.

Фото: pixabay